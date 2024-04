Isola dei Famosi 2024: uno dei naufraghi sembrerebbe sparito nel nulla! L'indiscrezione

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi è pronta a partire: da domani 8 aprile su Canale 5 comincerà una nuova avventura per i naufraghi, ma un mistero aleggia sulla partecipazione di uno dei concorrenti. Ecco tutto ciò che sappiamo!

Ormai conosciamo il nuovo cast, completamente rinnovato anche nella conduzione: guidato da Vladimir Luxuria, con la presenza di Sonia Bruganelli e Dario Maltese, la nuova edizione dell’Isola dei Famosi è pronta a sbarcare in Honduras, ma a quanto pare mancherebbe qualcuno. A svelare l’indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia durante la diretta di RTL 102.5: tra i nomi dei concorrenti che avrebbero dovuto partecipare al survival reality ci sarebbe Francesco Benigno. Ma che fine ha fatto l’attore? Perché non compare nella lista ufficiale dei concorrenti di quest’anno?

A fare ipotesi è stato il conduttore radiofonico: “In questo caso ci sono due possibilità: o entrerà a gioco in corso, quindi là essendo sotto contratto non può rispondere se parteciperà o meno e in che modalità. Oppure è saltato il contratto per chissà quale motivo” ha dichiarato Parpiglia. Sbirciando, però, nel profilo Instagram di Francesco Benigno sembrerebbe che l’attore stesso abbia salutato i fan affermando di dover partire per l’Isola dei Famosi. A questo punto, in molti credono che in realtà l’attore farà il suo ingresso nel reality nella puntata di giovedì 11 aprile. Non ci resta che attendere l’inizio di questa nuova avventura che darà risposta a tutte le nostre domande.

