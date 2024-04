Isola dei Famosi 2024: i naufraghi fanno storie ancor prima dell'inizio. Cosa è successo?

Solo qualche giorno fa, è stata svelata la lista dei naufraghi de l’Isola dei Famosi 2024, che partirà lunedì 8 Aprile 2024. Ed in attesa di scoprire cosa avrà in serbo questa nuova edizione, dall’Honduras emergono già le prime indiscrezioni.

Deinaira Marzano infatti sul proprio account ufficiale Instagram ha segnalato alcune indiscrezioni dietro le quinte, che ovviamente hanno subito fatto il giro del web in quanto si tratta di una delle esperte di gossip più famose. A quanto pare, alcuni naufraghi si sarebbero lamentati per le condizioni in cui hanno dormito, e nella storia si legge che “i naufraghi sono arrivati sull’isola e pare che alcuni si lamentino perché non hanno dormito tutta la notte. E una in particolare aveva i piedi come due zampogne a causa della pressione del viaggio in aereo”.

Ovviamente non si tratta di una sorpresa assoluta, dal momento che una delle sfide principali del reality show è legata proprio all’adattamento alle condizioni estreme, e solo coloro che avranno la pelle dura riusciranno a raggiungere la finale.

L’edizione 2024 del reality show si preannuncia scoppiettante e ricca di novità: come noto, Vladimir Luxuria ha preso il posto di conduttrice occupato di Ilary Blasi, mentre come opinionisti ci saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre a sostituire Alvin nel ruolo di inviato ci sarà Elenoire Casalegno.

Halo - Stagione 1 (Steelbook 5 4K UHD) è uno dei più venduti oggi su