Isola dei Famosi 2024: un altro naufrago si ritira e due sono costretti ad isolarsi!

A quanto pare, anche questa edizione dell’Isola dei Famosi ci sta regalando colpi di scena ad ogni puntata. Dopo aver appreso dell’abbandono di Tonia Romano dal survival reality per motivi di salute, nel corso della puntata di ieri 11 aprile altre novità inaspettate hanno scosso il programma. Ecco cosa è successo!

Nel secondo appuntamento dell’Isola dei Famosi, condotto da Vladimir Luxuria, abbiamo potuto assistere all’unione dei due gruppi di naufraghi: la comitiva dei famosi si è riunita a quella dei non famosi. Tra i concorrenti al televoto, si sono salvati Joe Bastianich e Samuel Peron, mentre gli altri due nominati (Artur Dainese e Luce Caponegro) hanno dovuto affrontare la prova apnea, in cui Artur ha avuto la meglio. Ad andare al televoto sono, quindi, Luce Caponegro insieme a Khady e Samuel votati dal gruppo. Peppe invece è stato nominato dal Leader Edoardo Stoppa.

Il gruppo, inoltre, si è allargato: Francesco Benigno e Daniele Radini Tedeschi sono sbarcati in Honduras come nuovi concorrenti. Pessime notizie, invece, per Greta Zuccarello che è stata costretta a ritirarsi a causa di un infortunio al ginocchio: Miss Italia si è collegata, insieme all’inviata Elenoire Casalegno, in stampelle e con un tutore al ginocchio. Tra le lacrime, la neo naufraga ha salutato tutti e per lei l’Isola dei Famosi finisce qui. Gli altri due grandi assenti della puntata sono stati Aras e Greta: i due si sono collegati dall’albergo e hanno svelato di aver dovuto lasciare l’isola in quanto entrambi positivi al Covid. I due concorrenti stanno bene, sono asintomatici e torneranno in gara una volta negativizzati.

