Isola dei Famosi 2024: Peppe Di Napoli ha abbandonato il reality! Ecco cosa è successo

Non c’è pace per questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2024: dopo il caso Francesco Benigno, il presunto furto di cibo denunciato da Greta Zuccarello e il ritiro di Tonia Romano, a scuotere gli equilibri del programma è l’ennesimo ritiro: Peppe Di Napoli ha abbandonato il reality! Ma cosa è successo?

Nel comunicato pubblicato tramite i canali Instagram ufficiali dell’Isola dei Famosi 2024 si legge: “Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi dall’Isola dei Famosi. Il televoto è stato quindi annullato e verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination: Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati”. Ma quali sono i motivi di questo ritiro?

In un breve video diffuso sui canali social dell’Isola dei Famosi 2024, Peppe Di Napoli ha spiegato: “Abbandono l’isola perché sono stanco, non ce la faccio più a farla. Chiedo scusa a tutti gli italiani, però abbandono l’isola e me ne vado”. Di Napoli sarebbe, quindi, stremato dalle condizioni avverse e ha scelto di interrompere il suo percorso nel survival reality di Canale 5 (qui sotto trovate il video in cui il ristoratore napoletano ha annunciato il ritiro).

