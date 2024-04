Isola dei Famosi 2024: Peppe Di Napoli dice la sua sulla lite con Francesco Benigno!

Pochi giorni fa, per la sorpresa di tutti, Peppe Di Napoli ha deciso di abbandonare L’Isola dei Famosi 2024 a causa di problemi fisici. Poco dopo l’annuncio del ritiro, Peppe ha fatto ritorno sui social per ringraziare i fan e rispondere a qualche domanda.

“Grazie a tutti per il supporto. Purtroppo per problemi fisici ho dovuto abbandonare il programma. Grazie Italia, grazie Napoli. E grazie all’immenso staff di Mediaset Infinity e Banijay Italia. Un’esperienza che porterò per sempre con me” ha esordito il famoso imprenditore napoletano sul suo profilo Instagram. Mentre Di Napoli si prepara a rientrare in Italia ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan sui social e un dettaglio non è passato inosservato.

Un fan ha, infatti, chiesto all’ormai ex naufrago di raccontare le dinamiche della lite con Francesco Benigno (che è stato squalificato per comportamenti non consoni al programma in seguito alla lite con Artur Dainese). A questo punto Peppe Di Napoli ha voluto dire la sua sulla lite con Benigno, che l’ha visto coinvolto. Il fan chiede all’ex naufrago “La lite con Benigno? Quale la verità?”. A questo punto, Peppe ha risposto: “In un momento di tensione può capitare, ma da persone adulte abbiamo subito chiarito”. Insomma, le tensioni tra Peppe e Francesco sembrerebbero essere rientrate senza strascichi fuori dall’Isola dei Famosi 2024 (qui sotto trovate la foto della stories di Peppe Di Napoli).

HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (DS) è uno dei più venduti oggi su