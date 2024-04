Isola dei Famosi 2024: tra poche ore partirà la nuova edizione! Tutto ciò che sappiamo

L’Isola dei Famosi è pronto a ripartire: il survival reality ci dà appuntamento a questa sera 8 aprile in prima serata, come di consueto, su Canale 5. Ma diamo un’occhiata a tutte le novità di questa nuova edizione!

Al timone del reality, per la prima volta alla conduzione, troveremo Vladimir Luxuria, affiancata in studio da due opinionisti: Sonia Bruganelli e Dario Maltese. A fare da tramite tra l’Italia e l’Honduras sarà, invece, Elenoire Casalegno. Alla lista ufficiale dei naufraghi dell’Isola dei Famosi si sono aggiunti, nelle ultimissime ore, altri nomi (stavolta di volti nip) facendo salire il numero di concorrenti a ben 18! Ecco la lista completa:

Joe Bastianich

Edoardo Franco

Aras Senol

Artur Daniele

Samuel Peron

Edoardo Stoppa

Valentina Vezzali

Marina Suma

Maitè Yanes

Francesca Bergesio

Matilde Brandi

Greta Zuccarello

Selen

Peppe Di Napoli

Alvina Verecondi Scortecci

Khady Gueye

Pietro Fanelli

Tonia Romano

Il Kit di sopravvivenza

Le spiagge di Cayo Cochinos daranno filo da torcere ai futuri naufraghi: le regole, come ogni anno, sono molto rigide e permettono a ogni concorrente di portare con sé un piccolo kit di sopravvivenza, che prevede:

2 magliette;

2 golf (o camicia);

2 completi di intimo;

2 pantaloni (o gonne);

2 paia di scarpe;

2 paia di calze;

1 spazzolino;

1 pettine (o spazzola);

2 rasoi usa e getta;

3 oggetti personali da concordare con la produzione di cui solo uno potrà essere portato sull’isola

L’appuntamento principale con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi sarà per la prima serata del lunedì ma, in occasione del debutto, ci sarà un secondo appuntamento per la prima settimana: giovedì 11 aprile.

Inside Out-Special Pack 2016 è uno dei più venduti oggi su