Isola dei Famosi 2024: la produzione del reality risponde alle accuse di Francesco Benigno

Ormai non si parla d’altro: l’esclusione di Francesco Benigno dall’Isola dei Famosi 2024 ha scosso gli equilibri del survival reality. Dopo sole due puntate, l’attore è stato allontanato a causa di una lite con Artur Dainese, ma l’ormai ex naufrago non ci sta. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Dopo essere stato allontanato dall’isola, Francesco Benigno - che a quanto pare sarebbe ancora in Honduras e si rifiuta di lasciare l’hotel senza il diritto di replica in puntata - ha duramente attaccato il programma condotto da Vladimir Luxuria. Benigno ha dichiarato, attraverso delle storie Instagram, che non ci sarebbero stati i presupposti per allontanarlo dal reality e che si tratterebbe di un complotto nei suoi confronti al fine di non pagargli il cachet. L’attore ha anche minacciato di querelare Elenoire Casalegno colpevole, a detta di Benigno, di non aver parlato di squalifica ma di ritiro.

A cercare di fare chiarezza in questo polverone è stata la produzione dell’Isola dei Famosi 2024: la Banijay Italia. Attraverso un comunicato sulla pagina Instagram la casa produttrice ha dichiarato: “Banijay Italia ribadisce che l’esclusione di Francesco Benigno da ‘L’Isola dei Famosi’ è avvenuta a seguito di comportamenti contrari al regolamento del programma da lui accettato e sottoscritto. Le dichiarazioni diffuse da Benigno attraverso i propri canali social nella giornata di ieri sono da considerarsi offensive e non corrispondenti al vero. Banijay Italia difende e sostiene la professionalità di tutto lo staff che quotidianamente si adopera per far sì che il programma trasmetta ai telespettatori i valori di lealtà, correttezza e rispetto che da sempre caratterizzano l’azienda e lo spirito del gioco”. Come si evolverà la faccenda? Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.

