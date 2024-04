Isola dei Famosi 2024: riassunto puntata di ieri 11 aprile! Ecco cosa è successo

È andata in onda ieri sera la nuova puntata de l’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxura che è arrivato al secondo episodio. Vediamo quindi cosa è successo nella serata dell’11 Aprile su Canale 5.

Vladimir Luxuria ha spiegato una delle novità che hanno preparato gli autori quest’anno: i concorrenti non avranno una seconda possibilità, il che vuol dire che se il pubblico decide che qualche naufrago deve lasciare l’isola, non potrà ritornare e se ne dovrà andare per forza.

La puntata si è aperta con Francesca Bergesio, Miss Italia in carica, che è costretta a lasciare l’isola a causa di alcuni problemi alla gamba dovuto ad un incidente. La prima leader dell’edizione, Greta Zuccarello, e Aras Senol non hanno preso parte alla puntata in quanto positivi al Covid, ma Vladimir Luxuria ha comunque sottolineato che rientreranno preso in gara.

La prima gara della serata è stato il rito della Salvacion, dove Elenoire Casalegno ha dovuto tagliare con un machete le corde a cui erano attaccati i quattro naufraghi nominati, i quali sono caduti in acqua per affrontare un duello. Artur Daniese con il 22% dei voti e Luce Caponegro con il 14% non sono stati graziati dal pubblico, al contrario di Joe Bastianich e Samuel Peron. Artur Dainese ha vinto la prova dell’apnea, mentre Luce (che ha perso il duello) viene spedita in nomination.

Sull’isola arrivano Francesco Benigno e Daniele Radini Tedeschi: uno ha il timore dell’acqua ed uno ha il timore di volare.

Si è passati poi alla parte della puntata dedicata alla prova che dà la possibilità di vincere come ricompensa il fuoco, ma il gruppo alla fine perde la sfida e non ottiene alcun vantaggio.

A Playa Coco sono arrivati anche i nip, per scegliere chi sfidare per mantenere l’immunità ottenuta durante la prima puntata. Peppe sceglie Joe, Alvina Marina Suma, Khady Matilde Brandi e Pietro sceglie Edoardo Franco. La sfida d’equilibrio viene vinta da Marina Suma, Pietro Fanelli, Matilde Brandi e Alvina, che quindi mantengono l’immunità. Per quanto concerne la prova leader, tra gli uomini trionfa Edoardo Stoppa, mentre tra le donne Valentina Vezzali. Il secondo leader dell’edizione è quindi l’inviato di Striscia.

Per quanto riguarda le nomination, invece, sono le seguenti:

Edoardo Franco nomina Khady

Maitè Yanes nomina Khady

Peppe di Napoli nomina Samuel Peron

Valentina Vezzali nomina Khady

Khady nomina Samuel Peron:

Samuel Peron nomina Joe Bastianich

Artur Dainese nomina Peppe di Napoli:

Luce Caponegro nomina Edoardo Franco

Alvina nomina Samuel Peron:

Marina Suma nomina Joe Bastianich

Matilde Brandi nomina Khady

Pietro Fanelli nomina Samuel Peron

Edoardo Stroppa sceglie Peppe di Napoli

In nomination vanno quindi Luce Caponegro, Khady e Samuel Peron. Il primo eliminato dell’edizione lo scopriremo lunedì 15 Aprile 2024.

Nel frattempo, nella giornata di ieri abbiamo scoperto che la contessa Alvina è sorella di un famoso conduttore.

