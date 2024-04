Isola dei Famosi 2024: svelata la lista ufficiale dei futuri naufraghi!

Isola dei Famosi 2024: arrivano i nomi dei concorrenti del reality condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria! L’8 aprile andrà in onda, su Canale 5 in prima serata, la nuova edizione del format di sopravvivenza più famoso della TV italiana. Ma chi saranno i prossimi naufraghi a sbarcare su Cayo Cochinos, in Honduras?

Per la prima volta come presentatrice, Vladimir Luxuria sarà affiancata in studio da Sonia Bruganelli e Dario Maltese, gli opinionisti. A ricoprire il ruolo di inviata speciale, quest’anno toccherà invece a Elenoire Casalegno. Per quanto riguarda i concorrenti, il cast sarà composti da 13 naufraghi:

Joe Bastianich , ex giudice di Masterchef;

, ex giudice di Masterchef; Edoardo Franco , vincitore della 12esima edizione del medesimo programma;

, vincitore della 12esima edizione del medesimo programma; Aras Senol , conosciuto come Çetin nella fiction Terra Amara;

, conosciuto come Çetin nella fiction Terra Amara; Artur Daniele , modello;

, modello; Samuel Peron , maestro di ballo nel programma condotto da Mille Carlucci, Ballando con le Stelle;

, maestro di ballo nel programma condotto da Mille Carlucci, Ballando con le Stelle; Edoardo Stoppa , conduttore e giornalista di Striscia la Notizia;

, conduttore e giornalista di Striscia la Notizia; Valentina Vezzali , atleta olimpionica;

, atleta olimpionica; Marina Suma , attrice di Sapore di Mare;

, attrice di Sapore di Mare; Maitè Yanes , attrice di Il sesso degli Angeli;

, attrice di Il sesso degli Angeli; Francesca Bergesio , ex Miss Italia;

, ex Miss Italia; Matilde Brandi , showgirl;

, showgirl; Greta Zuccarello , ballerina e modella;

, ballerina e modella; Selen (Luce Caponegro), ex pornostar.

Non ci resta che attendere l’inizio di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi per scoprire quali saranno le dinamiche messe in atto dai nuovi naufraghi! Sicuramente, visto il cast, ne vedremo delle belle.

