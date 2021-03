Isola dei Famosi, Akash Kumar contro Zorzi e Lamborghini:'Sembrano usciti dal circo Orfei'

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi è stata dominata da Akash Kumar, il modello egiziano che dopo aver avuto un acceso battibecco con Ilary Blasi e gli opinionisti, ha deciso di ritirarsi dal reality show. Giunto in albergo, in una serie di storie deliranti, Kumar ha iniziato a gettare veleno su Elettra Lamborghini prima e Tommaso Zorzi poi.

"Oddio, tutti parlano di me. Dal colore degli occhi ad altre cose che non mi interessano. Volevo dire a tutto questo mondo trash, alla signora Lamborghini che ho fatto più io campagne di Vogue che te dischi su Spotify. Pem, pem, quindi vola basso. Un attimo eh, perché sono uno che ha una carriera... che ha fatto più campagne nella moda che tu dischi. Ecco perché non dovevo fare questo reality, in questo mondo trash di reality funziona che chi ha una carriera lo buttano giù e chi non ce l'ha gliela fanno fare tipo Tommaso Zorzi".

Il modello molto seccato per il trattamento ricevuto nel corso de L'Isola dei Famosi ha poi aggiunto: "Parlano di me, purtroppo l'invidia è una brutta bestia. Dicono che mi sono rifatto gli occhi e sono tutti fatti di gomma Frankenstein, sembrano usciti dal circo Orfei e parlano di me, ma che mondo trash, ragazzi, sono basito".

Visto il grande clamore suscitato dalle sue parole, Akash Kumar ha deciso di eliminare le storie più pungenti. Staremo a vedere se ci sarà una risposta dei diretti interessati.