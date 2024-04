Isola dei Famosi, 'Benigno dovrebbe ringraziarci per non aver mostrato le immagini'

Come noto, Francesco Benigno 2024 è stato escluso da l’Isola dei Famosi. L’attore ha lanciato delle accuse pesanti alla produzione, ed ha invitato Mediaset a mandare in onda le immagini, in quanto convinto di non aver fatto nulla di male. Nella serata di ieri è arrivata la risposta di Vladimir Luxuria.

La conduttrice, infatti, ha sottolineato ancora una volta che l’esclusione di Benigno è legata ad “alcuni comportamenti ritenuti lesivi del regolamento, che ogni naufrago firma prima di partire”, ed ha spiegato che “un episodio in particolare ha comportato il suo allentamento” in quanto “non accettabile e che rendeva impossibile la sua permanenza sulla playa”.

In risposta a Benigno, che chiedeva di mandare in onda le immagini, Luxuria ha chiarito che ciò non avverrà “per non dare visibilità a episodi di condotta non tollerabile”.

Tra gli applausi del pubblico, Luxuria ha aggiunto un suo commento alla vicenda: “io questa scena l’ho vista. Sull’Isola si litiga, si può discutere ma non si può trascendere. E penso che il fatto che non mostriamo queste scene sia un segnale di rispetto per voi da casa. Ma che anche Francesco Benigno dovrebbe ringraziarci per non averle mostrate”. Non è chiaro a cosa si riferisse la conduttrice.

Alla Ricerca di Nemo - Collection 2016 (DVD) è uno dei più venduti oggi su