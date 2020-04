Isola dei Famosi: Costantino Della Gherardesca non ci sarà

Dopo la vittoria de Le Collegiali a Pechino Express 2020, che ha riscosso un importante successo facendo registrare ascolti al di sopra delle aspettative, in molti avevano individuato in Costantino Della Gherardesca un probabile naufrago della nuova edizione de l'Isola dei Famosi. A quanto pare però il presentatore ha rifiutato l'offerta.

Nel corso di un'intervista rilasciata per Il Fatto Quotidiano, ha svelato che non prenderà parte al reality della Rai: "in passato mi hanno chiesto di fare l’Isola dei Famosi e la prima cosa che ho domandato è stata: “È vero che non si mangia?”. Mi hanno detto che era vero e ho rifiutato" ha affermato.

Costantino ora è alle prese con la preparazione di Ballando Con Le Stelle, la cui messa in onda è stata sospesa a causa della pandemia di Coronavirus: "sono qui a Roma, mi alleno via Skype e faccio consulti con un ortopedico per monitorare la situazione delle mie gambe" ha affermato, senza però svelare molti dettagli su cosa farà durante la gara di ballo. "Milly mi ha lasciato carta bianca su balletti, costumi e coreografie. Ovviamente mi atterrò a ciò che dicono i maestri ma non avrei mai accettato di fare un valzer in smoking. Ballerò con una donna e voglio che ogni coreografia sia un racconto ispirato a vecchie storie d’amore" ha svelato.

Tra i concorrenti di Ballando con le Stelle ci sarà anche il fidanzato di Diletta Leotta.