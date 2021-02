L'Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi saranno le opinioniste

Pian pianino la nuova edizione de L'Isola dei Famosi sta prendendo forma. Il noto reality show presentato da Ilary Blasi partirà il prossimo 15 Marzo e potrà contare su due opinioniste d'eccezione provenienti dal mondo della musica, ovvero Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Le due quest'oggi sono intervenute come ospiti a Verissimo e hanno raccontato un po' la loro storia. La bella ereditiera ha parlato dei suoi outfit: "Adesso sono più pacata, metto vestiti più sobri. Dico sempre che sono tutto fumo e niente arrosto. Ho usato me stessa per dare un aiuto ai giovani, per fargli capire che non bisogna giudicare il libro della copertina. Nessuno rompe le balle a JLo se mette le tutine con le chiappe de fora. Se ballassi con una cosa del genere, come questo vestito che indosso adesso, mi uscirebbero le poppe e al primo squat si spaccherebbe tutto. Le tutine invece ti aiutano, balli meglio e non esce fuori niente, ecco perchè le indossiamo".

La Zanicchi che invece ha da poco battuto il Covid ha commentato le sue celebri foto per la rivista Playboy: "Non rinnego, ma potevo farne a meno. Non mi sono servite a nulla, capisco un'attrice ma una cantante. Alle feste in piazza ne facevo di cotte e di crude, ma andavo con i vestiti alti fino al collo".

Intanto, dopo la lista dei concorrenti de L'isola dei Famosi 2021, è stato svelato anche il nome dell'inviato che affiancherà la conduttrice in Honduras. Si tratta del celebre nuotatore napoletano Massimiliano Rosolino.