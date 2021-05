L'Isola dei Famosi fa flop: Mediaset pensa alla chiusura anticipata

L'edizione 2021 dell'Isola dei Famosi non sembra aver dato i frutti sperati ed, infatti, Mediaset starebbe valutando il da farsi. Secondo quanto riferito da vari siti web, infatti, il Biscione sarebbe deluso dallo scarso riscontro ottenuto dal reality condotto da Ilary Blasi.

A pesare infatti sono gli ascolti che non hanno raggiunto le aspettative ma anche l'accoglienza riservata al cast che, al netto di Elisa Isoardi, non ha attirato le attenzioni e le simpatie del pubblico, sebbene la produzione si sia sforzata per dare allo show un pò di brio e frizzantezza anche portando Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi.

Mediaset, nello specifico, starebbe valutando due ipotesi: la prima porta alla sospensione del reality show, e la seconda alla chiusura anticipata. Al momento quest'ultima via sembra la più accreditata, visto che la sospensione dello show sarebbe difficile da giustificare agli occhi dei telespettatori.

Gli ascolti più bassi hanno un peso anche sull'economia dello show, dal momento che l'Isola dei Famosi è più costoso rispetto ad il Grande Fratello, e senza una raccolta pubblicitaria ad hoc ed ascolti in linea con i costi sarebbe difficile da sostenere.

Almeno al momento, però, non sono arrivate comunicazioni di nessun tipo da parte di Mediaset e quindi l'Isola è ancora confermata