Isola dei Famosi: infortunio per Marina Suma! Intervengono i medici in diretta

Brutto imprevisto durante la puntata de l’Isola dei Famosi andata in onda nella serata di ieri. Marina Suma infatti è incappata in un infortunio durante la prova d’immunità: sin da subito si era capita la gravità della situazione ed infatti Elenoire Casalegno è immediatamente intervenuta per soccorrere l’attrice.

Dopo l’inviata del programma, sono intervenuti anche i medici che sono accorsi per visitare la concorrente. L’infortunio è avvenuto nel corso del gioco che prevedeva che i due sfidanti, ovvero Marina Suma e Pietro Fanelli, fossero legati con una cintura alla vita: l’obiettivo era posizionare una bandierina ostacolando l’altro.

Il primo tentativo è andato a vuoto a causa di un’incomprensione di Pietro, ma al secondo tentativo il ragazzo ha tirato troppo la corda strattonando con la schiena all’indietro Suma. Vladimir Luxuria ha chiesto a Marina se si fosse fatta male, ed ha subitofatto intervenire i medici. A tranquillizzare tutti ci ha pensato l’inviata Elenoire Casalegno, la quale ha confermato che non si è trattato nulla di grave: “al momento Marina sta facendo accertamenti più approfonditi ed è in buonissime mani” ha affermato la Casalegno.

Anche Francesco Benigno non è stato bene durante la diretta, ed anche per lui è stato necessario l’intervento dei medici che l’hanno visitato.

Qualche giorno fa, un naufrago era stato costretto a ritirarsi da l’Isola dei Famosi 2024.

