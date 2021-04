Isola dei Famosi: un nuova naufraga sbarca in Honduras dopo i ritiri

Nel corso dell'undicesima puntata de L'Isola dei Famosi una nuova naufraga è sbarcata in Honduras, si tratta della torinese Emanuela Tittocchia, la showgirl classe 1970 che negli anni scorsi ha preso parte anche alle soap Centovetrine e Un Posto al Sole.

La Tittocchia arriva all'Isola dei Famosi dopo i ritiri di Beppe Braida e di Elisa Isoardi. Il conduttore ha preso la decisione di dire addio al reality dopo aver appreso la notizia della positività al Covid-19 di entrambi i suoi genitori ormai anziani. In particolare il padre, appariva essere in condizioni piuttosto critiche e per tale ragione era stato ricoverato. Di fronte a questa notizia il conduttore non aveva potuto far altro se non decidere di tornare in Italia per stare loro vicino.

Elisa Isoardi che già quest'anno ha preso parte a Ballando con le Stelle invece, ha subito un grave infortunio agli occhi che non le permette di stare esposta al sole e per tale ragione ha dovuto abbandonare definitivamente il reality show condotto da Ilary Blasi.

"Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene. Sono fiera del percorso fatto all’isola perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi un'Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo difetti e fragilità senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere".