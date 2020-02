L'isola Kooey Kooey Kooey della Justice League fa ora parte dell'Arrowverse

Nella puntata di The Flash intitolata Marathon, la prima dopo Crisi Sulle Terre Infinite, ci sono sono stati dei riferimenti geografici importanti per quanto riguarda il futuro dell'Arrowverse. In particolare, sono state svelate alcune isole già apparse nei fumetti.

Una di queste è nota come Dinosaur Island nei comics su Arrow e Superman. Un'altra è Kooey Kooey Kooey. Poco distante da Lian Yu, il luogo in cui l'Arrowverse ha avuto avvio, l'isola è stata al centro di alcune storie legate alla Justice League International, formata da Batman, Black Canary, Capitan Marvel e da altri personaggi meno noti come Blue Beetle, Booster Gold e Doctor Fate. Nell'avventura in questione veniva proposta una linea decisamente più comica rispetto agli standard DC: Booster Gold e Blue Beetle dilapidavano i risparmi degli altri eroi, investendo in un casinò e in un resort a tema Justice League proprio sull'isola Kooey Kooey Kooey. Il problema è che l'isola si rivelava essere una gigantesca creatura in grado di muoversi e vagare in giro per l'oceano, rendendo il modello di business dei supereroi decisamente impraticabile.

Per ora non ci sono dettagli riguardo il modo in cui l'isola verrà trattata nell'Arrowverse televisivo, ma visto lo spirito ironico che aveva il fumetto è possibile che il ruolo della Justice League venga affidato alle Leggende di The Legends of Tomorrow, produzione tra le più scanzonate e ironiche tra i vari universi di The CW. Per avere un'idea della quinta stagione vi rimandiamo all'anteprima di Legends of Tomorrow 5.