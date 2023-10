Israele, la star della serie Netflix Fauda Lior Raz torna al servizio militare

Lior Raz, star e produttore della serie Netflix Fauda, è un ex soldato delle forze speciali israeliane. In seguito agli attacchi dello scorso fine settimana contro Israele da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran, Raz ha viaggiato con il co-creatore dello show, Avi Issacharov, ed è tornato in prima linea nella lotta contro Hamas.

In seguito ha pubblicato un video sui social dove ha dichiarato: "Mi sono diretto a sud per unirmi a centinaia di coraggiosi volontari di 'Brothers in Arms' che hanno lavorato instancabilmente per assistere la popolazione nel sud di Israele. Siamo stati inviati nella città bombardata di Sderot per estrarre due famiglie. Nessuna paura!". Sderot si trova a pochi chilometri dalla Striscia di Gaza e ha subito molte vittime.

Anche altre star di Fauda, come Tomer Capone, Yaakov Zada Daniel, Tzachi Halevi e Idan Amedi, sono tornate in servizio, secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter.

Gli attacchi di Hamas hanno recentemente portato alla morte di più di 1.200 israeliani, mentre gli attacchi di risposta di Israele hanno ucciso più di 1.400 palestinesi, con i soldati situati al confine con la Striscia di Gaza. Gli attacchi aerei guidati da Hamas sono continuati su Israele da sabato, con Israele che ha risposto a Gaza. L'elettricità e l'acqua sono state tagliate a Gaza durante gli attacchi, mentre Israele chiede ad Hamas di rilasciare gli ostaggi israeliani.

L'attore di Fauda Guy Shalom ha dichiarato che la serie di Netflix, ambientata negli anni '70 durante la guerra dello Yom Kippur, rispecchia la realtà dell'Israele di oggi. Fauda, lanciata nel 2015, segue un'unità antiterrorismo sotto copertura in Cisgiordania. È stata annunciata una quinta stagione nel settembre 2023.

"Ho interpretato un soldato di guardia a un avamposto israeliano che subisce un attacco egiziano a sorpresa durante la guerra dello Yom Kippur. Chi avrebbe mai pensato che 50 anni dopo Guy, il civile, si sarebbe sentito proprio come il mio personaggio, Yaron, il soldato?". Ha detto Shalom. "Sabato mattina sono stato svegliato dalle sirene e insieme al suono sono arrivati anche i combattenti di Hamas".

Shalom ha continuato: "Ho pianto e sicuramente piangerò ancora. Tuttavia, il nostro spirito non si spezzerà, sono commosso dall'unità degli israeliani che si aiutano l'un l'altro in ogni modo possibile, donando sangue, denaro e provviste".

In tutto Israele, tutte le produzioni cinematografiche e televisive sono state bloccate dalle Forze di Difesa Israeliane. Anche le sale cinematografiche sono state successivamente chiuse. "L'intera industria è chiusa", ha dichiarato il regista israeliano Adar Shafran, presidente dell'Associazione israeliana dei produttori televisivi e cinematografici (IPAC). "Siamo ancora sotto shock. Dopo questa guerra nulla sarà più come prima, per ora dobbiamo solo concentrarci sulla sopravvivenza".