Issa Rae, la star di Insecure ha un account social fake dedicato al cibo

Issa Rae, conosciuta principalmente per il suo ruolo nella serie tv Insecure, ha confessato di aver creato un profilo fake nel quale sfoga la sua passione per il cibo. L'account ufficiale social di Rae è seguito da 3,7 milioni di follower ma la star ha dichiarato che non si tratta dell'unico profilo di cui dispone e che utilizza.

Issa Rae è stata la protagonista di Insecure, una serie tv andata in onda dal 2016 al 2021, oltre ad aver lavorato come doppiatrice per diversi show, tra cui BoJack Horseman e Spider-Man: Across the Spider-Verse.

"Sono una grande appassionata di cibo! Quindi ho un finto Instagram dedicato al cibo. Non seguo nessuno tranne altre pagine di food, ed è come la mia isola felice!" ha dichiarato Rae alla rivista Today.



Sul suo rapporto con i social l'attrice è stata molto chiara nell'intervista rilasciata al magazine digitale in questi giorni:"C'è un'aspettativa delle persone sullo stare al passo con le loro vite sui social media, ed è un po' come dire 'No, devi parlare con me'" ha dichiarato, sostenendo che preferisce utilizzare i social maggiormente come strumento di marketing e non come una finestra sulla propria vita.



