IT, ecco un'anteprima dal documentario su Pennywise della miniserie anni '90!

Pennywise: The Story of IT è un nuovo documentario in uscita la prossima settimana, che analizza la realizzazione dell'adattamento del 1990 del capolavoro di Stephen King IT, interpretato naturalmente da Tim Curry, in una delle interpretazioni horror più iconiche di tutti i tempi. Il film parlerà anche dello stigma dei clown, ecco una prima clip.

Il nuovo documentario contiene tonnellate di interviste al cast della miniserie, tra cui Richard Thomas, Seth Green, Tim Curry, il regista Tommy Lee Wallace e il truccatore degli effetti speciali Bart Mixon.

Il documentario è co-diretto da Christopher Griffiths e John Campopiano, quest'ultimo già autore di Unearthed & Untold: The Path to Pet Sematary, documentario sulla lavorazione del primo adattamento cinematografico del 1989 di Pet Sematary, altro romanzo horror di Stephen King. Possiamo dire che Campopiano sia particolarmente legato a King, visto che ha anche realizzato Georgie, un cortometraggio sempre ispirato a It, come avranno intuito gli estimatori dell'opera di King.

"Figura centrale di uno dei romanzi più terrificanti di Stephen King, IT, il personaggio di Pennywise si è impresso a fuoco nel subconscio collettivo del Paese. Anche trent'anni dopo la sua uscita, il famigerato cattivo e la popolare miniserie in due parti, che ha raggiunto lo status di cult, vivono ancora nella mente degli appassionati di horror. Il film analizza le fasi di creazione dei film da incubo, tra cui il casting, la produzione e gli effetti pratici. Da Tim Curry a Richard Thomas, fino a Seth Green, l'eccezionale gruppo di attori del franchise ha dato vita all'agghiacciante storia attraverso due generazioni. Con interviste e filmati mai visti prima, il documentario cattura non solo la scintilla che la saga di IT ha creato al momento della sua uscita, ma anche l'impatto duraturo che ha avuto sull'horror e sul cinema in generale".

Pennywise: The Story of It sarà fruibile via TVOD (accesso a pagamento) su Google, Apple TV e Prime Video, tra le piattaforme principali. Infine, invitiamo tutti gli appassionati del genere horror a recuperare la nostra collezione definitiva di Stephen King, una guida alle opere da non perdere del grande scrittore del Maine.