IT, in arrivo su HBO Max la serie prequel sulle origini di Pennywise!

Secondo quanto riportato da Variety, Warner Bros. ha tutta l'intenzione di tornare a Derry per una serie prequel degli eventi mostrati nei due adattamenti cinematografici di IT di Stephen King diretti da Andy Muschietti. La serie che sarà sviluppata per la piattaforma HBO Max raconterà le origini di Pennywise e sarà ambientata negli anni '60.

La struttura di It di Stephen King e del recente adattamento cinematografico in due parti di Andy Muschietti è già fondata sui flashback e sul vedere le ripercussioni anni dopo di cose accadute in passato, quindi sembra del tutto naturale che lo studio abbia deciso di procedere con una serie prequel di It per mostrare cosa sia accaduto ancora prima che gli eventi del film avessero luogo.

Questa parte potrebbe essere allettante per i fan della saga Dark Tower di Stephen King, dal momento che, su una grande scala cosmica, l'origine di Pennywise coinvolge un dio tartaruga extradimensionale che si trova ai margini di uno dei sei "raggi" che tengono insieme l'universo sostenendo la Torre Nera che si trova al centro di tutta la realtà, ma... non è detto che questa serie prequel di It si inoltrerà nel territorio narrativo esplorato ne La Torre Nera.

Con il titolo provvisorio Welcome To Derry, nome della città in cui si svolge la storia originale, un'ambientazione anni '60 significherebbe che questo show si svolgerebbe durante il precedente ciclo di violenza di Pennywise prima che il Losers Club si unisse per affrontarlo negli anni '80. Per coloro che non sono avvezzi alla storia, Pennywise esce dall'ibernazione ogni 27 anni per uccidere i bambini di Derry, e dato che il Club dei Perdenti non lo ferma finché non sono adulti, questa storia riguarderebbe un periodo in cui lui vince.

Andy Muschietti sarà produttore esecutivo dello show insieme a Barbara Muschietti e Jason Fuchs. Muschietti e Fuchs hanno sviluppato la storia con quest'ultimo autore anche dello script e se il progetto dovesse essere approvato, Muschietti dirigerebbe anche il primo episodio.

Si tratta dell'ennesimo spin-off su HBO Max che Warner sta sviluppando attorno ai suoi nuovi franchise, come ad esempio gli spin-off di The Batman e lo spin-off di Dune.