It's Always Sunny in Philadelphia, l'esilarante trailer della tredicesima stagione

È grazie a FXX che possiamo mostrarvi quest'oggi il primo ed esilarante trailer ufficiale della tredicesima e attesa stagione di It's Always Sunny in Philadelphia, sitcom ormai in produzione dal 2005 ideata da Rob McElhenney (anche tra i protagonisti) che racconta la storia di quattro amici che gestiscono un Pub Irlandese a South Philadelphia.

Tornerà più o meno tutta l'intera gang in questa tredicesima stagione di It's Always Sunny in Philadelphia. Mac (McElhenney), Charlie (Charlie Day), Dee (Olson) e Frank (Danny DeVito) tornano alla loro duplice vita tra casa e Paddy's Pub, mentre Dennis (Howerton) si prepara al difficile ruolo del padre, trasferitosi però nel North Dakota. Il gruppo ha i suoi bei problemi: Charlie spera di avere un figlio con The Waitress, Mac vuole capire la sua nuova sessualità e Dee spinge il femminismo verso nuove vette mentre Frank fa cose sempre più strambe.



Dopo molte speculazioni, è stato recentemente confermato che Glenn Howerton tornerà a interpretare Dennis anche nella tredicesima stagione, questo dopo un periodo in cui si credeva che potesse abbandonare la serie visto anche il finale della dodicesima stagione.



La tredicesima stagione It's Always Sunny in Philadelphia è attesa sul piccolo schermo il prossimo 5 settembre, ovviamente sul canale FXX, gemello di FX.