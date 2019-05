It's Always Sunny in Philadelphia 14: iniziata la produzione della nuova stagione

Sono in procinto di iniziare i lavori per la produzione della quattordicesima stagione della longeva sitcom, andata in onda per la prima volta nel 2005, ideata da Rob McElhenney. L'annuncio è stato dato direttamente dall'attore Charlie Day attraverso un post sui social network.

L'intero cast di It's Always Sunny in Philadelphia è pronto a tornare a discutere dei temi più scottanti nel loro storico pub irlandese, magari con una birra in mano. Oltre a McElhenney e Day, rivedremo Kaitlin Olson e Glen Howerton. Senza dimenticare il personaggio di Frank, che recentemente ha visto il proprio attore Danny DeVito protagonista di una petizione alquanto bizzarra per entrare a far parte dell'universo cinematografico Marvel.

Nella foto pubblicata su Instagram è possibile notare insieme a Charlie Day, che prossimamente vedremo come regista del film El Tonto, anche McElhenney e Howerton, accompagnati dall'inequivocabile frase Season 14 #Sunny.

La serie racconta le vicissitudini e gli stravaganti sogni di un gruppo di amici che puntualmente si ritrova al Paddy's Pub per fare un resoconto delle loro vite, gli amori e i dispiaceri esistenziali. Prodotta da FX Productions, con McElhenney che oltre a ideare la serie è anche produttore esecutivo insieme a Howerton, Day, Michael Rotenberg, Nick Frenkel, Tom Lofaro, Scott Marder e David Hornsby.