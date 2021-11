It's Always Sunny in Philadelphia: ecco il trailer della quindicesima stagione!

Nonostante sia giunta alla quindicesima stagione, It's Always Sunny in Philadelphia ha deciso di non andare sul sicuro. Nella prossima stagione, infatti, la serie di FX Network, ci porterà nello "strano nuovo mondo" dell'era covid. Possiamo dare una prima occhiata di come sarà questa nuova season nel nuovo trailer.

It's Always Sunny in Philadelphia, al suo ritorno dopo ben due anni, si prepara a raggiungere un record importantissimo. Diventerà infatti la serie comica live-action più longeva nella storia della TV, scavalcando anche Le avventure di Ozzie & Harriet.

Nel suo cast ritroveremo ovviamente il versatile Danny DeVito, che nello show interpreta Frank. Si tratta di un attore che ci stupisce sempre sul e lontano dallo schermo. Ultimamente, ad esempio, secondo quanto ha dichiarato, DeVito sta scrivendo un fumetto sul Pinguino di Batman. Accanto a lui troveremo Glenn Howerton, che interpreta Dennis Reynolds. Ci saranno anche Rob McElhenney, il cui personaggio Mac considererà il sacerdozio, Kaitlin Olson nei panni di Dee, che non riesce a comprendere le lezioni del MeToo e infine Charlie Day, che veste i panni di Charlie Kelly.

La serie tornerà molto presto sugli schermi dei fan statunitensi. La premiere di due episodi è infatti fissata per il 1 Dicembre alle ore 22:00 su FX, e il giorno successivo approderà su FX e Hulu.