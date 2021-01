IT di Stephen King, dopo il film in arrivo una serie tv? L'improbabile rumor online

Nelle ultime ore ha preso a circolare per la rete un nuovo, improbabile rumor relativo a IT, il leggendario romanzo horror scritto dal celebre autore americano Stephen King.

Secondo tali voci di corridoio, il libro sarebbe al centro di un nuovo progetto televisivo per il quale si starebbero gettando le basi: l'insider Daniel Ritchman, che ha messo in giro il rumor, ovviamente non offre molte informazioni in merito, sbilanciandosi però per indicare che la serie tv di IT potrebbe finire su HBO Max o Amazon, il primo dei quali sembrerebbe in vantaggio dato che la Warner Bros detiene i diritti di distribuzione sulla proprietà.

Come noto la piattaforma di WarnerMedia sta compiendo grandi sforzi economici per rimpinguare il proprio catalogo di contenuti originali con grandi marchi e nomi appetibili, ma qualora doveste imbattervi in tali speculazioni a proposito di una serie tv di IT il nostro consiglio è quello di andarci coi piedi di piombo.

Del resto la saga cinematografica di IT di Andy Muschietti è ancora freschissima, ed è stata in grado di passare alla storia come uno dei franchise horror con il maggior incasso nell'industria con quasi $1,2 miliardi di incassi totali, col primo capitolo che con un bottino di $701 milioni è il film horror col più alto incasso di sempre.

Insomma, sappiamo bene che l'universo narrativo di Stephen King è sempre in forte espansione, ma questa volta le affermazioni dello scooper potrebbero essere più ardite del solito.