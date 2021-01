Da IT a The Stand: le migliori e le peggiori miniserie tratte dai libri di Stephen King

I libri del Maestro dell'Horror Stephen King hanno ispirato numerose pellicole e serie tv, e come ogni altra cosa a questo mondo, ce ne sono di peggio e di meglio riuscite. Quest'oggi, riprendendo la classifica dei colleghi di TV Guide, vi proponiamo un ranking delle miniserie realizzate finora nell'universo di King.

Sì, esatto, miniserie. L'articolo originale è infatti stato scritto tenendo conto di quegli show che rientrano sotto la dicitura "limited series", e quindi non comprendono né serie tv andate in onda per più di una stagione, né quelle cancellate dopo un'unica stagione, ma che in realtà erano state programmate per continuare.

Per questo, niente The Outsider o Castle Rock, ma e nemmeno Kingdom Hospital o Under The Dome.

Ma andiamo dunque agli show che possono accaparrarsi il titolo di migliore o peggiore miniserie.

Come potete vedere dalla qui seguente lista, nella parte bassa della classifica possiamo trasposizioni come quella di The Tommyknockers, che pare lo stesso King abbia definito il suo peggior libro (e non è andata tanto meglio cambiando medium), o Golden Years, il primo show per la tv scritto da King, che sarebbe dovuto essere "il nuovo Twin Peaks", ma che poi così non è stato.

Nella parte più alta, invece, sembrano trovare posto entrambi gli adattamenti di The Stand, incluso il più recente con James Marsden e Alexander Skarsgård, il primo di Salem's Lot, e la miniserie con James Franco 11.22.63, mentre la prima posizione se l'è aggiudicata... Nah, niente spoiler. Scopritelo da voi. Ma fateci sapere nei commenti se siete d'accordo.

14. The Langoliers (1995)

13. The Tommyknockers (1993)

12. Nightmares & Dreamscapes: From the Stories of Stephen King (2006)

11. Bag of Bones (2011)

10. Golden Years (1991)

09. Rose Red (2002)

08. IT (1990)

07. Salem's Lot (2004)

06. The Stand (2020)

05. The Shining (1997)

04. The Stand (1994)

03. 11.22.63 (2016)

02. Salem's Lot (1979)

01. Storm of The Century (1999).