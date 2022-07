IT, Tim Curry è Pennywise nelle rare foto dal set della miniserie anni '90

È disponibile in VOD e streaming il tanto atteso documentario Pennywise: The Story of IT e Bloody Disgusting ha pubblicato alcune rare immagini di Tim Curry nei panni del terrificante pagliaccio sul set della miniserie anni '90 basata sul romanzo horror di Stephen King.

Il documentario vanta una ricchezza di materiale d'archivio e di filmati inediti incredibile e nelle foto che si vedono online Tim Curry gironzola sul set e fuma con il costume di Pennywise, posando per le foto anche con i ragazzini che componevano il cast della miniserie. Qua trovate un'anteprima del documentario su IT.



A più di trent'anni dalla sua uscita la popolare miniserie in due parti su IT sopravvive nel ricordo di una generazione di spettatori, nonostante recensioni non proprio lusinghiere.

Il film è diretto da John Campopiano e Christopher Griffiths, con la produzione di Gary Smart, e approfondisce soprattutto l'impatto duraturo che ha avuto su tantissimi giovani spettatori e appassionati del personaggio. A questo link trovate le foto.



Dopo diversi anni di lavorazione il documentario di due ore presenta interviste esclusive con molti dei protagonisti della miniserie, tra cui Richard Thomas e Seth Green, oltre ovviamente a Tim Curry, vero e proprio punto di forza dello show con la sua spaventosa performance.



Qualche anno fa realizzammo la recensione della miniserie IT, che potete leggere sul nostro sito.