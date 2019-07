Italia 1 rende omaggio a Stranger Things con un palinsesto dedicato agli anni '80

L'attesa per la terza stagione di Stranger Things è quasi terminata. Dopodomani, infatti, la serie sarà disponibile all'interno della piattaforma streaming di Netflix, e per l'occasione il canale televisivo Italia 1 ha deciso di omaggiarla con un palinsesto dedicato a dei cult indimenticabili degli anni '80.

Domani, infatti, il countdown per la pubblicazione della nuova stagione sarà scandito da una rivoluzionare programmazione del canale mediaset che inizierà alle 06:25 con il film Il segreto del mio successo (1987) e terminerà con IT (1990).

La notizia è stata appresa grazie a un promo che sta andando in onda su Italia 1 e condiviso anche dall'account twitter di Netflix. Il breve video, che potete trovare in calce all'articolo, si apre con la frase 'Gli anni 80 stanno per tornare', seguito dal logo del canale televisivo che si capovolge e con sotto di esso l'hashtag #Stranger80s.

Di seguito ecco la programmazione completa a tema Stranger Things di Italia 1:

Il segreto del mio successo (1987), Breakfast Club (1985), Sixteen Candles (1984), Gremlins (1984), Gremlins 2 (1990), The Goldbergs - serie TV moderna ma ambientata negli anni '80, Goonies (1985), E.T. L'extraterrestre (1982) e infine la miniserie IT (1990).

Guarderete qualche film della momentanea programmazione di Italia 1? Vi ricordiamo infine che le prime recensioni di Stranger Things su Rotten Tomatoes sono risultate positive, mentre per evitare anticipazioni sulla serie, Netflix ha imposto delle regole anti-spoiler.