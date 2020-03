Italia's Got Talent 2020: vince Andrea Fratellini e zio Tore. Il video dell'esibizione

E' andata in onda ieri sera su Sky la finale di Italia's Got Talent, il talent show della pay tv che è stato trasmesso a porte chiuse da Roma in ottemperanza alla normativa del Governo per contenere la diffusione del Coronavirus. Il vincitore è stato Andrea Fratellini con zio Tore

Il brianzolo, divenuto uno dei concorrenti più amati dal pubblico per le sue doti canore, ed il suo compagno di stoffa, ha trionfato grazie al voto del pubblico che gli ha permesso di portare a casa l'assegno da 100mila Euro. In finale i due sono stati accompagnati da un nuovo personaggio: il galletto Little Joe, che ha permesso ai due di trionfare meritatamente.

La finale ha visto la mancata partecipazione di Joe Bastianich, il giudice che è rimasto bloccato in America ed è stato sostituito da Enrico Brignano, ma ha dovuto dare forfait anche il World Taekondo Demonstration Team, a causa del Coronavrus.

La presentazione è stata invece affidata ad Enrico Papi, che prossimamente porterà in tv Sarabanda, con un nuovo programma in onda proprio su TV8 di Sky. Come abbiamo avuto modo di raccontare, il format sarà lo stesso ma a cambiare sarà il nome, in quanto il marchio è detenuto proprio da Mediaset.