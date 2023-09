Italia's Got Talent 2023, chi sono i finalisti dell'edizione su Disney+?

L’ultima stagione di Italia’s Got Talent, la tredicesima, ha lasciato la piattaforma di Sky per approdare su Disney+ che ha trasmesso in esclusiva i primi otto episodi così come la finale, in programma per venerdì 29 settembre 2023. Scopriamo chi sono i finalisti di quest’anno dello show condotto da Gianluca Fru e Aurora Leone.

Mentre Disney+ si prepara a un ottobre davvero incredibile, prima di addentrarci nel mese di Halloween restiamo a un futuro più prossimo per riportare i nomi dei finalisti di questa edizione del talent.

Dopo i primi 8 episodi, comprensivi di semifinali, gli artisti che si contenderanno la vittoria finale sono ormai definiti negli 8 nomi decisi dai giudici e dai 2 scelti attraverso il Golden Buzzer del pubblico.

A sfidarsi nella puntata finale ci saranno due cantanti, due crew di ballo, due comici, due ballerine giovanissime, un beatmaker e un gruppo di acrobati.



Per quanto riguarda le cantanti troveremo Flora Donzelli e Noemi Realforte, due artiste molto differenti tra loro che cercheranno di far sentire la propria voce per portare a casa il primo posto.

Non meno agguerriti, naturalmente saranno ci componenti dei due gruppi di ballo, i Ping Pong Pang e i B Unique, entrambi giunti in finale grazie all’apprezzamento del pubblico.

Dobbiamo poi citare i due comici, Yoko Yamada, comica di origini giapponesi e Tiberio Stavar Cosmin, capace con la sua comicità cinica e graffiante di meritare un posto tra i primi dieci concorrenti.

Quindi le due ballerine del gruppo di finalisti, Francesca Cesarini, pole dancer che nonostante la sua disabilità sta ottenendo risultati importantissimi e Maura Moggi, piena di sogni per il suo futuro tutto da costruire.

Ultimi, ma solo per quanto riguarda la nostra citazione, Lennie Simo, talentuoso Beatmaker in grado di creare suoni e ritmi dal nulla e la Turkeev Family, duo di acrobati ucraini rimasti fuori dal proprio paese a causa del conflitto in corso.

In attesa di scoprire, il prossimo venerdì, il vincitore o i vincitori di questa edizione di Italia’s Got Talent vi lasciamo alla notizia della nuova promozione di Disney+.