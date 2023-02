Italia's got talent su Disney+: giudici Elettra Lamborghini, Khaby Lame e Frank Matano

Disney+ ha annunciato che la prossima edizione di Italia’s Got Talent, il celebre talent show prodotto da Fremantle Italia, sbarcherà sulla piattaforma di streaming on demand di proprietà della Walt Disney Company.

Per l'occasione, è stata anche presentata la giuria della prossima edizione dello show, che sarà composta dalla cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame, social media star di fama mondiale, new entry nella squadra dei giudici che andranno ad affiancare i veterani amatissimi dal pubblico Mara Maionchi, talent scout e volto televisivo, e l’attore e comico Frank Matano, riconfermati ancora una volta per scovare i migliori talenti del nostro Paese. La conduzione è affidata alla simpatia di Aurora e Fru dei The Jackal che porteranno la loro ironia sul palco di Italia’s Got Talent: un ritorno a casa per Aurora che ha debuttato proprio in questo programma nel 2019.

Le audizioni sono iniziate ad Avellino, e proseguiranno poi a Catanzaro, il 23 e 24 marzo, e a Vicenza, il 10 e 11 aprile, dove gli aspiranti concorrenti si esibiranno davanti ai giudici e tra il calore e gli applausi del pubblico in studio. Il talent show di successo Italia’s Got Talent è una produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia e arriverà prossimamente sulla piattaforma streaming in Italia. Adattato in 72 paesi, è il format di maggior successo al mondo tanto da guadagnarsi il titolo di “World Guinness Record” come “Most Popular Talent/Reality Show”: creato nel 2006, ha raggiunto complessivamente oltre 1 miliardo di spettatori a livello globale ed è attualmente in onda in 33 paesi con ottimi risultati di ascolto, con l’edizione italiana sarà il primo Got Talent in Europa a essere disponibile su una piattaforma streaming.

