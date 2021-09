Italia's Got Talent, c'è aria di novità: al tavolo dei giudici arriva Elio

La nuova edizione di Italia's Got Talent è pronta a ripartire con le audizioni che si svolgeranno a partire dal prossimo ottobre. Lo show arriverà in tv a gennaio 2022 e sarà visibile su Sky Uno o in alternativa in streaming su Now Tv.

Dopo la ripartenza di X Factor, Sky è pronta ad accogliere ancora una volta anche Italia's Got Talent che per questa edizione potrà contare su una giuria di tutto rispetto. Ai già confermatissimi Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, si aggiunge Elio, l'ormai ex leader della band Elio e Le Storie Tese scioltasi nel 2018.

L'eclettico cantante ha dichiarato: "Sono felicissimo di entrare nella famiglia di Italia’s Got Talent. Non vedo l’ora di sedermi al tavolo dei giudici, il più lontano possibile da Frank Matano, di usare il Golden Buzzer totalmente a caso, di insegnare il dialetto milanese a Federica, di tornare al fianco di Mara Maionchi per rubarle i segreti del mestiere e tutti i soldi. Sarò apparentemente amichevole ma in realtà sono qui per stracciare i miei avversari perché per me nella vita contano solo il danaro e la vittoria".

Alla guida di Italia's Got Talent riconfermata anche Lodovica Comello, pronta a supportare e a motivare dal backstage tutti quei talenti che fino a questo momento sono rimasti ancora inespressi.