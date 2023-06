Italia's Got Talent in esclusiva su Disney+: svelata la data dello show con Frank Matano

A LOL: Talent Show di Prime Video, la piattaforma di streaming on demand Disney+ rilancia con la nuova edizione di Italia's Got Talent, mitico talent show prodotto da Fremantle Italia che debutterà l'1° settembre in esclusiva sulla piattaforma streaming con nuove puntate disponibili ogni settimana.

Quest’anno, al tavolo siederanno la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame, social media star di fama mondiale, che saranno i nuovi giudici del programma affiancando i veterani amatissimi dal pubblico Mara Maionchi, talent scout e volto televisivo, e l’attore e comico Frank Matano, riconfermati ancora una volta per scovare i migliori talenti del nostro Paese. La conduzione è affidata alla simpatia di Aurora e Fru dei The Jackal che porteranno la loro ironia sul palco di Italia’s Got Talent. Il talent show di successo Italia’s Got Talent è una produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia e sarà il primo GOT Talent in Europa a essere trasmesso in streaming.

L'edizione italiana dello show vanta una storia di successo: con ben dodici stagioni all’attivo, sono stati oltre 1270 i concorrenti che hanno solcato il palco del talent show mostrando il proprio talento in ogni genere di disciplina alla ricerca dell’agognato “Golden Buzzer” dei giudici: cantanti, comici, ballerini, illusionisti, acrobati, ma anche addestratori di animali, strumentisti, ventriloqui, imitatori e ogni altro genere di performer. Artisti di fama internazionale e dilettanti dalle incredibili capacità accomunati dal desiderio di mostrare il proprio talento in un racconto coinvolgente dove quello che conta è emozionare e divertirsi.

Siete fan dello show? Lo seguirete su Disney+? Ditecelo nei commenti.