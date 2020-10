Italia's Got Talent possibile focolaio di Covid? Mara Maionchi finisce in ospedale

Come riferito da Selvaggia Lucarelli, Mara Maionchi sarebbe risultata positiva al Covid 19 e per precauzione, vista anche l'età piuttosto avanzata, la nota discografica sarebbe stata ricoverata in un ospedale milanese.

Secondo la giornalista, sarebbe piuttosto critica la situazione intorno al talent show in onda su TV8 che sarebbe divenuto un vero e proprio focolaio del virus. Ricordiamo infatti che nei giorni scorsi era stata annunciata anche la positività al Covid-19 di Federica Pellegrini, la nuotatrice azzurra anch'essa parte in veste di giudice di Italia's Got Talent.

La sportiva aveva rivelato di aver contratto servendosi delle sue storie Instagram: "Ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori. Tornata a casa nel pomeriggio ho cominciato ad avere mal di gola, e ovviamente non sono più andata in piscina. Oggi pomeriggio ho fatto il tampone ed è positivo, sono positiva al Covid. Mi dispiace un sacco perché lunedì sarei dovuta partire per l'Isl di Budapest, cominciando a gareggiare invece ovviamente non sarà cosi. Avevo molta voglia di gareggiare. Mi dispiace tanto non vedevo l'ora di ricominciare una stagione normale, nella normalità delle gare, invece ci fermiamo di nuovo".

Per il momento le condizioni di salute delle due, non desterebbero particolari preoccupazioni.