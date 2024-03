Italia sempre più vicina al traguardo: il raking UEFA aggiornato è molto positivo

Nonostante la tripla eliminazione delle squadre italiane dalla Champions League, sancita dalla sconfitta ai rigori dell’Inter contro l’Atletico Madrid, il raking UEFA continua ad essere positivo ed il nostro paese intravede il traguardo della quinta squadra in Champions già dal prossimo anno.

Dopo la convincente serata di Europa e Conference League, dove le italiane sono ancora in corsa per il traguardo più ambito, ovvero la quinta squadra nella nuova Champions League che prende il via la prossima stagione, l’Italia allunga sulla Germania. Il ranking uefa aggiornato infatti è il seguente:

Italia 17.714 punti

Germania 16.356

Inghilterra 16.250

Francia 14,750

Spagna 14,437

Rep.Ceca 13.250

Belgio 13.200

Turchia 11.500

Portogallo 10.666

Olanda 10.000

Sebbene la Germania continui a restare insidiosa, i passaggi del turno in Europa League di Roma, Milan ed Atalanta e della Fiorentina in Conference League, tutte qualificati ai quarti di finale delle competizioni, è stato molto prezioso ed ha consentito al nostro paese di ottenere dei bonus consistenti che hanno permesso di tenere a debita distanza soprattutto l’Inghilterra.

Quest'oggi, intanto, sono in programma i sorteggi per i quarti di finale delle competizioni. Se l'Italia non guarderà interessata a ciò che uscirà dall'urna della Champions League, sarà interessante capire quali saranno gli accoppiamenti di Conference League ed Europa League, dove i pericoli per le italiane sono diversi.

