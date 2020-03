Italia1 VS Coronavirus: ecco il nuovo palinsesto per le famiglie costrette a casa

La quarantena, forzata o volontaria, a causa del Coronavirus sta man mano raggiungendo ogni angolo dell'Italia e per far fronte ai disagi del Paese c'è chi, come Italia1, sta cercando di supportare il più possibile le famiglie costrette in casa. Per l'occasione in canale Mediaset ha modificato il proprio palinsesto con serie TV, film e documentari.

La comunicazione arriva direttamente dal profilo Facebook del canale (post in calce), il quale comunica che la nuova programmazione entrerà in vigore già da domattina 10 marzo.

Per i più piccoli, la mattina partirà con tantissimi cartoni animati, anche se non è stato specificato se verranno trasmessi più episodi di quelli attualmente in programmazione o se ne verranno inseriti di nuovi.

Seguiranno episodi della fortunata serie di documentari della BBC Planet Earth 2 - Meraviglie della natura, che ci porterà alla scoperta delle bellezze, nascoste o lontane, del nostro pianeta.

Dalle 9.30 fino alle 14 saranno trasmessi ben tre episodi di The Flash, serie The CW, che giunta alla sua sesta stagione che promette interessanti novità con uno stuzzicante post di Grant Gustin.

A seguire l'appuntamento fisso con I Simpson e The Big Bang Theory dopo i quali arriverà una speciale sequenza di film mai inseriti nella programmazione quotidiana: Biancaneve e il cacciatore, La Bella e la Bestia, Paddington, Il gatto con gli stivali, Il Piccolo Principe, Tarzan e tutti i capitoli della saga Shrek saranno solo alcuni dei titoli selezionati.

Dalle 18 la programmazione continuerà normalmente con notiziari, film e serie TV.

Il canale Mediaset ricorda infine di restare a casa, per quanto possibile, mentre noi, che ci aggiungiamo ai numerosi appelli lanciati in questi giorni, vi ricordiamo che da oggi Amazon Prime Video sarà gratuito nelle "zone rosse", così come l'intero catalogo Infinity gratis per i prossimi due mesi.