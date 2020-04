Italica Noir: la docu-serie crime firmata Infinity con Adriano Giannini

Tratto dalle pagine di Italica Noir, omonimo libro scritto da Federico Mosso, è questo il nuovo progetto Infinity suddiviso in quattro episodi che raccontano la cronaca nera italiana degli ultimi decenni, tramite la voce calda e profonda di Adriano Giannini.

Ci fa immergere nell'oscurità più estrema questa piccola produzione Grey Ladder Productions, co-finanziato da Infinity Lab, l'incubatore di idee per artisti emergenti della piattaforma streaming, in collaborazione con Produzioni dal Basso e co-produzione con Tagli Magazine, Amateru e Dimago. Creato dalla mente di Davide Mela in collaborazione con Alessandro Regaldo.

Sono le vicende storiche più macabre che hanno avuto luogo in Italia. Storie troppo spesso dimenticate, o lasciate marcire nei recessi della memoria. I racconti sono quattro: Il Diavolo per amico, Ludwig odia, Insonnia '84 e Il Lupo. Ognuna segue il fil rouge della storia di cronaca nera mentre le immagini srotolano la trama e si prosegue nella narrazione della vicenda.

La voce di Adriano Giannini, bravissimo attore nostrano nonchè famoso doppiatore di personaggi cinematografici di alto calibro, narra il male che si insinua nelle crepe della vita delle persone, quello subdolo che non ci si aspetta da individui ritenuti normali. Le atmosfere cupe e il racconto incalzante fanno di questa produzione un'ottima chicca per gli appassionati di crime.

