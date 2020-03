Anche Itziar Ituño, Lisbona in La Casa di Carta, è positiva al Coronavirus

La lista dei contagiati dal Coronavirus nel mondo dello spettacolo continua ad allungarsi, e dopo i nomi illustri emersi negli ultimi giorni - da Tom Hanks a Olga Kurylenko, da Idris Elba a Kristofer Hivju - tocca aggiungere Itziar Ituño, tra i protagonisti de La Casa di Carta, di cui è attesa su Netflix la quarta parte.

Nella serie Itziar Ituño interpreta l'agente Raquel Murillo, inizialmente antagonista del Professore, che dopo una tormentata riflessione si unisce alla sua banda assumendo il nome di Lisbona.

L'attrice spagnola, classe 1974, ha pubblicato un post su Instagram in tre lingue (basco, castigliano e portoghese), rassicurando i fan sulle sue condizioni e invitandoli ad affrontare l'epidemia con tutte le precauzioni del caso.

"Ciao a tutti! È ufficiale, da venerdì pomeriggio ho i sintomi (febbre e tosse secca) e oggi abbiamo ricevuto la conferma del test epidemiologico. È il coronavirus. Il mio caso è lieve e sto bene, ma è molto molto contagioso e super pericoloso per le persone più deboli. Questa non è una sciocchezza, siate coscienziosi, non prendetela alla leggera, ci sono morti, molte vite in gioco e non sappiamo ancora fino a che punto andrà, quindi è giunto il momento di assumersi una responsabilità per il bene comune. È il momento della solitudine e della generosità! Di restare a casa e proteggere gli altri. Ora mi toccano 15 giorni di quarantena e poi si vedrà! Abbiate cura di voi."

