Iva Zanicchi: 'Anch'io canterò 'Bella Ciao' dal balcone di casa'

Sono già iniziati i festeggiamenti e le discussioni riguardo il prossimo 25 aprile: la cantante Iva Zanicchi prende parte alla questione e si pronuncia sulla proposta lanciata dall'Anpi per la festa della Resistenza, cantare "Bella ciao" affacciati dal proprio balcone di casa sfoggiando il tricolore.

Data la quarantena che ci impedisce di uscire in piazza a manifestare durante il giorno della Resistenza, l'Anpi (Associazione nazionale partigiani italiani) ha deciso di lanciare un'iniziativa speciale per questo periodo in cui imperversa il Coronavirus per non rischiare di dimenticare un avvenimento così importante per il nostro Paese.

Iva Zanicchi ha rilasciato un'intervista ad Adnkronos sostenendo così l'iniziativa dell'Anpi: "Il canto fa bene, è liberatorio. Se la gente vuole cantare dal balcone che lo faccia pure." e detto da lei, cantante e personaggio dello spettacolo molto amato della televisione italiana, c'è da fidarsi.

E continua: "Il 25 aprile canterò anche io 'Bella Ciao' è un canto popolare, è un canto della Resistenza e la Resistenza è di tutti, non solo della sinistra! Per cui canto volentieri anche io 'Bella Ciao", affermazione sulla quale non si troverà di certo d'accordo Ignazio La Russa, che invece aveva proposto di farlo diventare un giorno dedicato alle vittime del Coronavirus.

Non si è fatta attendere l'opinione della Zanicchi in merito a questa proposta fuori luogo, e la cantante si è subito discostata dalla proposta del politico, asserendo che si tratta di due cose ben differenti.

E per restare in tema di gaffe televisive, di recente Vittorio Feltri ha sollevato polemica con un'affermazione sui meridionali, a cui ha fatto seguito l'accusa a Mario Giordano per le parole dette da Feltri.