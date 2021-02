Ivana Spagna e quel matrimonio lampo: 'É durato una settimana'

Questo pomeriggio Ivana Spagna è stata ospite a Oggi è un altro giorno e ha rivelato alcuni particolari retroscena della sua vita tra cui un matrimonio durato circa una settimana e la triste storia di un suo aborto.

Nonostante un'infanzia vissuta in ristrettezze economiche, la cantante ha rivelato di essere stata molto felice: "Da bambini non avevamo i soldi per arrivare a fine mese, mamma e papà hanno fatto tanti sacrifici, però mi hanno sempre insegnato il rispetto. Ho avuto un’infanzia felice, è stato il periodo più bello della mia vita in assoluto".

Dei suoi genitori, Ivana ha un meraviglioso ricordo, purtroppo i due l'hanno lasciata troppo presto: "Prima ho perso mio padre dopo mesi di sofferenze, poi ho perso anche mia madre. Di lei ricordo l’ultimo viaggio in ambulanza. Filtrava il sole dalla tapparelline, lei mi guarda e mi dice: ‘Com’è bello il sole’. L’ultimo suo sorriso è la cosa più bella e più triste che mi ricordi e a dire la verità, mio padre, è stato lui l’uomo della mia vita".

Ivana Spagna ha poi raccontato di quell'amore travolgente con Patrick Debort, l'artista francese che nel 1992 ha sposato a Las Vegas: "Quando mi sono sposata ci ho creduto, ma è durata pochissimo perché mi sono accorta di aver fatto un grande errore". Poco tempo poi è arrivato il doloroso aborto spontaneo che ha cambiato per sempre la sua vita.

