Iwaju: City of Tomorrow, di cosa parla la nuova serie tv Disney? Scoprite la trama

Qual è la trama di Iwaju: City of Tomorrow? Il primo trailer ufficiale di Iwaju: City of Tomorrow pubblicato qualche ora fa dalla Disney ha portato gli spettatori nel mondo afro-futuristico della nuova serie tv animata in uscita su Disney+ dal prossimo 3 aprile.

La storia della serie è ambientata in una futuristica Lagos, in Nigeria, ed è descritta come un'emozionante storia di crescita che avrà per protagonista Tola (con la voce di Simisola Gbadamosi, nella versione originale), una giovane ragazza della ricca isola, e il suo migliore amico Kole (con la voce di Siji Soetan, nella versione originale), un esperto di tecnologia autodidatta: insieme, i due ragazzini andranno alla scoperta dei segreti e dei pericoli nascosti nei loro diversi mondi.

I registi di Kugali – tra cui la regista Olufikayo Ziki Adeola, il production designer Hamid Ibrahim e il consulente culturale Toluwalakin Olowofoyeku – accompagneranno gli spettatori in un viaggio unico nel mondo di Iwájú: City of Tomorrow, ricco di elementi visivi e di progressi tecnologici ispirati allo spirito di Lagos. Prodotta da Christina Chen di Disney Animation con una sceneggiatura di Adeola e Halima Hudson, nella versione originale Iwájú: City of Tomorrow vanta anche le voci di Dayo Okeniyi, Femi Branch e Weruche Opia.

Disney aveva annunciato Iwaju: City of Tomorrow nel lontano 2020, e finalmente ci siamo: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.