Iwaju: City of Tomorrow: lo sfolgorante trailer della nuova serie animata Disney+

La nuova serie tv animata Iwaju: City of Tomorrow, in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+, si è mostrata in queste ore con uno sfolgorante primo trailer ufficiale che ha svelato anche la data d'uscita.

La nuovissima serie di Walt Disney Animation Studios e Kugali, Pan-African Comic Book Entertainment Company, sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 3 aprile in Italia: all'interno del player dell'articolo potete godervi il trailer ufficiale del progetto, la cui storia è ambientata in una futuristica Lagos, in Nigeria.

La musica autentica di influenza africana della serie è opera del famoso compositore nigeriano Ré Olunuga, le cui composizioni includono le musiche per il film originale Disney+ del 2022 Rise - La vera storia di Antetokounpo e il film della BBC Girl: “Raramente porto le mie emozioni nella scrittura di una colonna sonora”, ha dichiarato. “Tendo a vivere le emozioni dei personaggi o dei soggetti e poi a tradurle in musica. In questo caso, non si poteva evitare. Oltre allo spirito avventuroso di Tola, all'ingegnosità di Kole e ai molti altri divertenti e bellissimi fili emotivi esplorati in Iwájú: City of Tomorrow, la colonna sonora è intrisa del mio profondo amore per Lagos e i suoi molteplici strati. Include anche molte chicche e richiami per chiunque abbia familiarità o curiosità con il linguaggio della musica cinematografica di Nollywood. Essere invitato dalla Disney e da Kugali a contribuire a raccontare questa bellissima storia di adolescenza che esplora i temi della famiglia, dell’amicizia e dell’ingegno è stata un'avventura straordinaria per me”.

