Iwan Rheon nel cast della terza stagione di American Gods

Altra nuova aggiunta nel cast della terza stagione di American Gods, la serie tv di Starz in onda in Italia su Amazon Prime Video: diamo il benvenuto a Iwan Rheon.

Da Westeros all'America moderna.

Iwan Rheon, interprete del perfido Ramsay Bolton nella popolare serie tv di HBO, Game of Thrones, si andrà ad aggiungere al già ricco cast di American Gods, l'adattamento televisivo dell'opera di Neil Gaiman.

Rheon vestirà i panni di Liam Doyle, un leprecauno di cui sappiamo ancora ben poco, se non che sia "affascinante" e di "indole buona".

Tra le altre aggiunte allo show anche Danny Trejo (Machete, The Flash), che sarà una delle tante forme del villain Mr. World (interpretato gran parte del tempo da Crispin Glover) assieme all'attrice Dominique Jackson (Pose); Julia Sweeney a.k.a. Ann-Marie Hinzelmann, la proprietaria di un piccolo negozio a Lakeside e autoproclamato sindaco della città che accoglierà Shadow Moon (Ricky Whittle) al suo arrivo; e Marylin Manson come guest star che darà il volto al leader dei Blood Bath, una band metal fonte di energia per Odino.

La terza stagone di American Gods "seguirà Shadow Moon nel suo tentativo di emanciparsi e diventare un uomo indipendente, e di mettere delle radici nella cittadina idillica di Lakeside, Wisconsin, dove scoprirà un oscuro segreto nel mentre cercherà delle risposte sulla sua divinità. Guidato dagli dei Dei suoi avi, gli Orisha, in questo percorso spirituale, Shadow dovrà decidere esattamente chi è: se un Dio in cerca di vendetta o un uomo al servizio del 'noi'".