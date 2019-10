iZombie 5 in onda da questa sera su Premium Action

L'attesa sta per giungere al termine: i fan italiani di iZombie potranno finalmente mettersi in pari con gli episodi della quinta stagione dello show, che su The CW sono stati trasmessi per la prima volta lo scorso 2 maggio (a differenza delle precedenti stagioni, che avevano debuttato nei primi mesi dell'anno).

Il 7 ottobre è arrivato e, come annunciato un po' di tempo fa, da stasera prenderà quindi il via la messa in onda di iZombie 5 su Premium Action. Il canale Mediaset trasmetterà quindi i tredici episodi di questa quinta stagione fino al prossimo 30 dicembre.

Diversa invece la situazione per quanto riguarda l'arrivo dello show su Netflix: come gli utenti della piattaforma sapranno, la quarta stagione è stata aggiunta al catalogo lo scorso 1 ottobre, ma per questi nuovi episodi la situazione non sembra ancora ben chiara. Netflix, ad oggi, non ha infatti rilasciato indicazioni al riguardo e possiamo quindi soltanto ipotizzare, considerate le dinamiche che hanno portato sul servizio iZombie 4, che i nuovi episodi saranno disponibili soltanto dall'autunno dell'anno prossimo.

Nel corso degli ultimi mesi, ovviamente, alcuni dettagli relativi agli episodi della quinta stagione hanno fatto il giro della rete, come quello relativo all'easter egg su The Good Place presente nell'episodio conclusivo. Il produttore di iZombie, intanto, ha parlato del destino di uno dei personaggi della serie.