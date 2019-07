iZombie:nell'episodio finale un easter egg dedicato a The good place

Entertainment weekly ha rivelato un simpatico easter egg presente nell'episodio All's Well that Ends Well, che chiuderà la serie iZombie, giunta alla quinta stagione.

Continuano dunque le indiscrezioni sul finale della serie creata da Rob Thomas (ideatore di Veronica Mars), dopo la preview dell'ultimo episodio di iZombie.

In questo caso si tratta di un easter egg che coinvolge The Good Place, serie che ha per protagonista Kristen Bell, che tra l'altro è l'interprete di Veronica Mars. I mondi ideati dallo showrunner, insomma, si incrociano in questo gioco di rimandi.



Nella scena in questione, Liv (Rose McIver) si trova su un aereo per tornare a Seattle, in compagnia di Ravi (Rahul Kohli) e Clive (Malcolm Goodwin). La donna, però, viene scambiata per Kristen Bell da un'altra passeggera, che vediamo effettuare una ricerca su The good Place perché non convinta dalla risposta negativa che ha ricevuto.

Lo scambio di persona è possibile perché nell'occasione Liv deve camuffarsi, dato che nell'universo della serie gli zombie non sono ammessi al di fuori di Seattle.

L'episodio andrà in onda il 1 agosto su The Cw e noi vi invitiamo a guardare la clip seguendo il link in calce all'articolo.

Ricordiamo infine che l'altra serie di Rob Thomas, ossia Veronica Mars, è stata oggetto di un recente revival, con tanto di rilascio a sorpresa su Hulu.