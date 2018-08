iZombie: il leggendario cestista Kareem Abdul-Jabbar nel cast della stagione finale

The Hollywood Reporter rivela che la quinta e ultima stagione di iZombie, la serie CW, ha aggiunto al cast niente di meno che Kareem Abdul-Jabbar in un ruolo secondario. Il famoso ex cestista NBA interpreterà uno dei due membri del Seattle City Council che non hanno abbandonato la città.

Abdoul-Jabbar non è estraneo alla recitazione. I più lo ricorderanno per la sua interpretazione di se stesso in L'aereo più pazzo del mondo, satira uscita nel 1980 diretta da Jim Abrahams e i Fratelli Zucker.

Il cast dello show comprende anche Malcolm Goodwin (Breakout Kings) nei panni di Clive Babineaux, Rahul Kohli nel ruolo del Dr. Ravi Chakrabarti, Robert Buckley (One Three Hill) nei panni di Major Lilywhite e David Anders (The Vampire Diares) nel ruolo di Blaine DeBeers.

Basata sui personaggi creati da Chris Roberson e Michael Allred, e pubblicati dall'etichetta DC Vertigo, iZombie è prodotta dalla Bonanza Production in associazione con Spondoolie Production e Warner Bros. Television, con Rob Thomas, Diane Ruggiero-Wright, Danielle Stokdyk e Dan Etheridge nel ruolo di produttori esecutivi. Qualche mese fa The CW ha deciso di rinnovare la serie per una quinta e ultima stagione nonostante il basso rating di share.

La quinta stagione di iZombie debutterà su The CW nel corso del 2019.