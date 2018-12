IZombie: Liv e Ravi nel first look dell'ultima stagione

E' grazie a TVLine che abbiamo la possibilità di mostrarvi la prima immagine ufficiale della quinta ed ultima stagione di IZombie, fortunata serie tv distribuita dal network The CW e creata da Rob Thomas e Diane Ruggerio.

Nei nuovi episodi, il personaggio di Rose McIver divorerà il cervello di un importante ballerino di salsa punta e assumerà i tratti della sua personalità caliente. La trasformazione avverrà nella puntata 503, intitolata "Five, Six, Seven, Ate".

Come al solito, potete trovare la prima immagine di IZombie 5 in calce all'articolo

Lo showrunner Rob Thomas ha spiegato, "Liv avrà il cervello di un ballerino, e costringerà Ravi a partecipare sotto copertura ad una competizione di ballo, che potrebbe dar loro l'opportunità di fuggire da Seattle. Il problema è che la gara di ballo va in diretta su un network nazionale".

La coppia, ovviamente, sta lavorando su un caso. "Stanno indagando sull'omicidio della coppia di ballerini che alla vigilia era data favorita per la vittoria finale della competizione. Dovranno scoprire chi li ha fatti fuori, ma allo stesso tempo, con quelli fuori gioco, capiscono di avere un'opportunità di vittoria."

La quinta ed ultima stagione di IZombie andrà in onda su The CW nel corso del 2019, anche se ad oggi non è ancora stata rivelata una data di lancio ufficiale.