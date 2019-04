IZombie: online il promo ufficiale della quinta stagione!

E' stato diffuso in rete il promo ufficiale della quinta e ultima stagione di IZombie, la serie zombie comedy targata The CW che tornerà in onda tra poche settimane con i suoi episodi finali.

Potete trovare il teaser in calce alla notizia, che ovviamente si apre con il ritorno della Olivia "Liv" Moore interpretata da Rose McIver. Torneranno nello show anche Malcolm Goodwin nei panni di Clive Babinaux, Rahul Kohli in quelli del Dr. Ravi Chakrabarti, Robert Buckley nel ruolo di Major Lilywhite, David Anders come Blaine DeBeers, Aly Michalka come Peyton Charles, Bryce Hodgson come Don Everhart e infine Robert Knepper nei panni di Angus McDonugh.

Basata sui personaggi creati da Michael Allred e Chris Roberson e pubblicati da Vertigo, etichetta della DC Entertainment, IZombie è prodotta da Warner Bros. Teleivision in collaborazione con Spondoolie Productions e Bonanza Productions Inc. Tra i produttori esecutivi figurano Rob Thomas, Diane Ruggiero-Wright, Dan Etheridge e Danielle Stokdyk.

La stagione finale di IZombie debutterà su The CW il prossimo 2 maggio. Nei nuovi episodi apparirà come guest star Kareem Abdul-Jabbar, leggendario cestista dell'NBA il cui personaggio è descritto come uno dei due membri del Seattle City Council che non ha abbandonato la città in seguito alla costruzione del muro.