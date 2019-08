iZombie: il produttore della serie dice la sua sul destino di uno dei personaggi

Attenzione, nella news saranno presenti spoiler del finale della serie TV creata da Rob Thomas e Diane Ruggiero-Wright. Se non avete ancora visto la puntata conclusiva vi consigliamo di non leggere oltre, ma di andare a dare un'occhiata al promo della quinta stagione di iZombie.

Come sapete nell'episodio finale dal titolo: "All's Well That Ends Well", abbiamo potuto assistere alla conclusione della storia del villain Blaine DeBeers, personaggio interpretato da David Anders. Blaine infatti è precipitato in un pozzo, lo stesso dove aveva lasciato suo padre nella terza stagione della serie.

Insieme a lui è caduto Don E., ma nonostante non ci venga mostrato esattamente cosa avvenga ai due, difficilmente sono sopravvissuti. Rob Thomas, intervistato da ComicBook ha spiegato come mai non ha deciso di cambiare il rivale di Olivia Moore per tutta la durata dello show: "Il mio problema è che amo vedere David Anders sullo schermo. Lo trovo fantastico. Sarebbe stata una vera sfida se avessimo dovuto cercare un cattivo divertente quanto David." Continua dicendo: "Sono fiero di come Blaine è stato sconfitto. Quando abbiamo spiegato cosa gli sarebbe successo, sono rimasti tutti contenti [...] Non vedo l'ora che i fan lo vedano".

Se avete già visto la puntata, avete notato l'easter egg presente nella conclusione di iZombie? Fatecelo sapere con un commento!