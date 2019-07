iZombie: ecco il promo dell'episodio 10 della serie targata The CW

Nell'episodio che andrà in onda il prossimo 11 luglio, la serie TV con protagonista Liv Moore omaggia i grandi classici del noir, come potete vedere nel promo della puntata 10 di iZombie, rilasciato dal network The CW.

Dopo aver consumato il cervello di un investigatore privato, la protagonista della serie dovrà indagare sull'omicidio del poliziotto, ucciso dopo il colpo di un picchetto da ghiaccio.

La conclusione di iZombie si avvicina, il villain della serie si è scoperto essere il padre di Liv, Martin Roberts, creatore di tutti gli zombi, con l'obiettivo di distruggere il mondo. Mentre aspettiamo di vedere l'emozionante finale della serie, andate a leggere i collegamenti con la prima stagione di iZombie, inoltre sappiamo che tutti i fan sono curiosi di sapere se ci saranno altri cameo importanti nella serie, soprattutto dopo la presenza di Kareem Abdul-Jabbar nel cast di iZombie 4, nonostante non ci siano ancora notizie al riguardo.

La serie, andata in onda per la prima volta nel 2015 e adattamento dell'omonima serie di fumetti ideati da Chris Roberson e Mike Allred, è attualmente ferma alla quarta stagione in Italia, disponibile su Premium Action, mentre in chiaro è nel palinsesto del canale 20 di Mediaset. Nel frattempo non ci sono ancora novità riguardo la trasposizione in italiano della stagione finale dello show con protagonisti Rose McIver e Clive Babineaux.